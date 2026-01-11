İSTANBUL 11°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Ocak 2026 Pazar / 23 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,1388
  • EURO
    50,2459
  • ALTIN
    6251.35
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Juventus, Kenan Yıldız'ın alternatifini buldu
Spor

Juventus, Kenan Yıldız'ın alternatifini buldu

İtalya Serie A devi Juventus, transfer iddiaları ile gündeme gelen Kenan Yıldız'ın alternatifini buldu.

HABER MERKEZİ11 Ocak 2026 Pazar 10:37 - Güncelleme:
Juventus, Kenan Yıldız'ın alternatifini buldu
ABONE OL

Juventus, ocak transfer döneminde ölçülü bir yaklaşım sergiliyor, ancak bu tutum Bianconeri'nin potansiyel fırsatları tamamen göz ardı ettiği anlamına gelmiyor. Özellikle Federico Chiesa ismi söz konusu olduğunda, Torino ekibinin temkinli ama dikkatli bir izleme süreci yürüttüğü görülüyor.

Piyasanın açılış haftasının ardından kulüpten verilen mesaj net: panik transferler ve aceleci kararlar gündemde değil. Juventus, transfer ve ayrılıklar arasında dengeyi koruyarak, yalnızca doğru şartlar oluştuğunda belirli bölgeleri güçlendirmeyi hedefliyor. Bu strateji, aciliyetten ziyade sabır ve planlama üzerine kurulu.

Bu çerçevede Chiesa, Juventus'un radarındaki önemli isimlerden biri olmaya devam ediyor. IlBianconero'ya göre siyah-beyazlılar, Liverpool forması giyen kanat oyuncusunun durumunu yakından takip ediyor ve onu Kenan Yıldız için ideal bir destek profili olarak değerlendiriyor.

CHİESA KULÜBÜ TANIYOR

Türk milli futbolcunun mevcut kadroda doğal bir yedeğinin bulunmaması, ona duyulan güveni artırırken aynı zamanda güvenilir bir alternatif ihtiyacını da öne çıkarıyor. Chiesa gibi tecrübeli ve çok yönlü bir oyuncu, Juventus'un hücum hattına esneklik kazandırabilir. Bu sayede Yıldız, kalite kaybı yaşanmadan rotasyona sokulabilir; hatta belirli hücum düzenlerinde iki oyuncunun birlikte sahada yer alması da mümkün hale gelebilir. Chiesa'nın kulübü ve Serie A'yı yakından tanıması ise bu ilgiyi daha cazip kılan unsurlar arasında.

Şu aşamada Juventus, olası bir transfer için gerekli finansal ve sözleşmesel koşulları detaylı şekilde inceliyor. Henüz kesinleşmiş bir karar bulunmasa da ilginin somut olduğu belirtiliyor. Doğru fırsat ortaya çıktığı takdirde Chiesa, Juventus'un peşine düşmeye hazır olduğu açık hedeflerden biri olmayı sürdürüyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Çatışmalar şiddetlendi: Ukrayna hedeflerine peş peşe saldırı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.