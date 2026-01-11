Juventus, Kenan Yıldız'ın alternatifini buldu

Juventus, ocak transfer döneminde ölçülü bir yaklaşım sergiliyor, ancak bu tutum Bianconeri'nin potansiyel fırsatları tamamen göz ardı ettiği anlamına gelmiyor. Özellikle Federico Chiesa ismi söz konusu olduğunda, Torino ekibinin temkinli ama dikkatli bir izleme süreci yürüttüğü görülüyor.

Piyasanın açılış haftasının ardından kulüpten verilen mesaj net: panik transferler ve aceleci kararlar gündemde değil. Juventus, transfer ve ayrılıklar arasında dengeyi koruyarak, yalnızca doğru şartlar oluştuğunda belirli bölgeleri güçlendirmeyi hedefliyor. Bu strateji, aciliyetten ziyade sabır ve planlama üzerine kurulu.

Bu çerçevede Chiesa, Juventus'un radarındaki önemli isimlerden biri olmaya devam ediyor. IlBianconero'ya göre siyah-beyazlılar, Liverpool forması giyen kanat oyuncusunun durumunu yakından takip ediyor ve onu Kenan Yıldız için ideal bir destek profili olarak değerlendiriyor.

CHİESA KULÜBÜ TANIYOR

Türk milli futbolcunun mevcut kadroda doğal bir yedeğinin bulunmaması, ona duyulan güveni artırırken aynı zamanda güvenilir bir alternatif ihtiyacını da öne çıkarıyor. Chiesa gibi tecrübeli ve çok yönlü bir oyuncu, Juventus'un hücum hattına esneklik kazandırabilir. Bu sayede Yıldız, kalite kaybı yaşanmadan rotasyona sokulabilir; hatta belirli hücum düzenlerinde iki oyuncunun birlikte sahada yer alması da mümkün hale gelebilir. Chiesa'nın kulübü ve Serie A'yı yakından tanıması ise bu ilgiyi daha cazip kılan unsurlar arasında.

Şu aşamada Juventus, olası bir transfer için gerekli finansal ve sözleşmesel koşulları detaylı şekilde inceliyor. Henüz kesinleşmiş bir karar bulunmasa da ilginin somut olduğu belirtiliyor. Doğru fırsat ortaya çıktığı takdirde Chiesa, Juventus'un peşine düşmeye hazır olduğu açık hedeflerden biri olmayı sürdürüyor.