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Spor

Juventus, Kenan Yıldız'la nikah tazeliyor!

Serie A ekiplerinden Juventus, milli futbolcu Kenan Yıldız ile sözleşme yenilemek için harekete geçti. Torino ekibinin, genç oyuncuya 2028 yılına kadar sürecek yeni bir kontrat önereceği iddia edildi.

15 Nisan 2024 Pazartesi 18:03 - Güncelleme:
Juventus, Kenan Yıldız'la nikah tazeliyor!
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Juventus, milli futbolcu Kenan Yıldız'ın sözleşmesini uzatıyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, İtalyan ekibinin, oyuncu tarafıyla anlaşma sağladığı belirtildi. Kenan Yıldız'ın kısa süre içerisinde Juventus ile yeni sözleşmeye imza atacağı belirtildi.

YENİ KONTRAT 2028 YILINA KADAR

Juventus ile mevcut sözleşmesi 2027 yılına kadar süren 19 yaşındaki futbolcunun yeni kontratı 2028 yılına kadar olacak.

BU SEZON PERFORMANSI

Juventus'ta bu sezon 25 maçta süre bulan Kenan Yıldız, 3 kez gol sevinci yaşadı.

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