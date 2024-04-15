Juventus, Kenan Yıldız'la nikah tazeliyor!

Juventus, milli futbolcu Kenan Yıldız'ın sözleşmesini uzatıyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, İtalyan ekibinin, oyuncu tarafıyla anlaşma sağladığı belirtildi. Kenan Yıldız'ın kısa süre içerisinde Juventus ile yeni sözleşmeye imza atacağı belirtildi.

YENİ KONTRAT 2028 YILINA KADAR

Juventus ile mevcut sözleşmesi 2027 yılına kadar süren 19 yaşındaki futbolcunun yeni kontratı 2028 yılına kadar olacak.

BU SEZON PERFORMANSI

Juventus'ta bu sezon 25 maçta süre bulan Kenan Yıldız, 3 kez gol sevinci yaşadı.