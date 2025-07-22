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Spor

Juventus, Khephren Thuram'ı bırakmamakta kararlı

İtalyan devi Juventus, yükselen performansıyla yıldızını parlatan Khéphren Thuram'ı takımda tutma konusunda kararlı. Serie A ekibi gelen yüksek tekliflere rağmen transfere yanaşmıyor.

HABER MERKEZİ22 Temmuz 2025 Salı 10:04 - Güncelleme:
Juventus, Khephren Thuram'ı bırakmamakta kararlı
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Olağanüstü bir sezon geçiren Khéphren Thuram, Avrupa devlerinin transfer listesine girmeyi başardı. PSG ve İngiliz kulüplerinden gelen cazip tekliflere rağmen Juventus, Fransız forveti bırakmaya yanaşmadı. Serie A temsilcisi, yıldız oyuncuyu takımın hücum planlarının merkezinde tutmakta kararlı.

Ligue 1'deki kariyerinin ardından İtalya'ya adım atan Thuram, başlangıçta PSG'nin radarına takılmamıştı. Ancak Juventus formasıyla gösterdiği istikrarlı performans, onu Serie A'nın parlayan yıldızlarından biri haline getirdi.

Yükselen grafiğiyle Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin ilgisini çeken 23 yaşındaki futbolcu için kulüp, Haziran 2029'a kadar süren sözleşmeyi daha da uzatmayı değerlendiriyor. Torino ekibi, Thuram'ın haftalık maaşını 3,5 milyon avroya çıkarmaya hazırlanıyor.

Öte yandan Juventus'un, gelecek sezon Thuram'ı orta saha oyuncusu Morten Hjulmand ile birlikte kullanmayı planladığı ve bu ikiliyle takımın merkezini güçlendirmek istediği belirtiliyor.

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