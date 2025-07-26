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Spor

Juventus, Kolo Muani için PSG ile masada

Juventus, Randal Kolo Muani'nin bonservisini almak için PSG ile görüşmelere devam ediyor. Gelecek hafta yeni bir toplantı yapılacak ve taraflar anlaşma detaylarını netleştirmeye çalışacak.

Haber Merkezi26 Temmuz 2025 Cumartesi 13:57 - Güncelleme:
Juventus, Kolo Muani için PSG ile masada
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Fabrizio Romano'nun aktardığına göre Juventus, Randal Kolo Muani'nin kalıcı transferi için PSG ile bir kez daha masaya oturacak. Gelecek hafta yapılması planlanan toplantıda, tarafların anlaşma koşulları üzerine son değerlendirmeleri yapması bekleniyor.

Fransız forvet, 2024-25 sezonunun ikinci yarısını Juventus'ta kiralık olarak geçirmiş ve çıktığı 22 maçta 10 gol, 3 asistle dikkat çekmişti. Torino ekibi, 25 yaşındaki oyuncunun performansından oldukça memnun ve onu kadrosunda tutmak istiyor.

PSG ile 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Kolo Muani'nin güncel piyasa değeri Transfermarkt verilerine göre 30 milyon avro civarında. Juventus'un, bu rakamı düşürmek için pazarlıklarını sürdürdüğü bildiriliyor.

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