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Spor

Juventus, Lazio'yu 3 golle geçti

İtalya Serie A'nın 26. haftasında Juventus, sahasında Lazio'yu 3-1 mağlup etti.

07 Mart 2021 Pazar 00:55 - Güncelleme: 07 Mart 2021 Pazar 00:55
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İtalya Seria 'nın 26. haftasında Juventus, sahasında Lazio'yu konuk etti.

Allianz Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Juventus 3-1 kazanarak üç puanı alan taraf oldu.

Dakikalar 14'ü gösterdiğinde Correa'nın golüyle öne geçen Lazio'ya 39. dakikada Rabiot cevap verdi ve ilk yarı 1-1 sonuçlandı. İkinci yarıda hücum aksiyonlarını artıran Juventus, 57'de Morata ile 2-1 öne geçti. 60. dakikada kazanılan penaltıyı gole çeviren Morata, kendisinin 2. takımının 3. golünü atarak ibreyi Juventus'a sonuna kadar çevirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Juventus 3 puanın sahibi oldu.

Öte yandan Milli futbolcumuz Merih Demiral sahada 90 dakika mücadele etti.

Bu sonucun ardından Juventus 52 puana yükselerek zirve takibini sürdürürken Lazio ise 43 puanda kaldı.

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