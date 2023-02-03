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Spor

Juventus, Lazio'yu tek golle geçip yarı finale yükseldi!

İtalya Kupası çeyrek final eşleşmesinde Juventus, Lazio'yu Bremer'in attığı gol ile 1-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

AA3 Şubat 2023 Cuma 09:16 - Güncelleme:
Juventus, Lazio'yu tek golle geçip yarı finale yükseldi!
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Futbolda İtalya Kupası çeyrek finalinde Juventus, Lazio'yu 1-0 yenerek yarı finale yükseldi.

Kupada tek maçı eleme usulüne göre yapılan çeyrek final turunda son maç oynandı.

Torino'daki Allianz Stadı'nda başkent ekibi Lazio'yu konuk eden Juventus, 44. dakikada Bremer'in attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Lazio'yu eleyen Juventus, adını yarı finale yazdırdı.

İtalya Kupası'nda yarı final eşleşmeleri de belli oldu: Cremonese-Fiorentina ve Juventus-Inter.

Kupada yarı final müsabakaları çift maçlı eleme usulüne göre oynanacak.

Lig'de mali usulsüzlüklerden ötürü 15 puanı silinen Juventus, tüm odağını İtalya Kupası'na vermiş durumda.

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