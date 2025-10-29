Juventus Luciano Spalletti ile anlaştı

İtalya Ligi takımlarından Juventus'ta Igor Tudor ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktör resmen belli oldu.

Juventus, son olarak İtalya Milli Takımı'nın başında olan 66 yaşındaki Luciano Spalletti sözlü anlaşmaya vardı. Sözleşmedeki detayların netleşmesinin ardından kısa süre içerisinde resmi sözleşmeye imza atılacak.

Spalletti, Juventus ile Haziran 2026'ya kadar sözleşme imzalayacak. Juventus'un sezon sonunda Şampiyonlar Ligi'ne katılım durumuna göre sözleşmede opsiyon maddesi yer alacak.

Igor Tudor yönetiminde 8 maçta 12 puan toplayan Juventus, Spalletti'nin daha önce şampiyonluk yaşadığı 21 puanlı lider Napoli'nin 9 puan gerisinde kaldı.

LUCİANO SPALLETTİ KİMDİR?

İtalyan futbolunun deneyimli teknik direktörlerinden Luciano Spalletti, 7 Mart 1959'da İtalya'nın Certaldo kentinde dünyaya geldi. Futbolculuk kariyerinde orta saha mevkisinde görev yapan Spalletti, profesyonel anlamda büyük başarılara imza atamasa da teknik direktörlükte adını Avrupa futboluna altın harflerle yazdırdı.