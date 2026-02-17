İSTANBUL 17°C / 7°C
  Juventus maçı öncesi Dursun Özbek'ten dostluk mesajı
Spor

Juventus maçı öncesi Dursun Özbek'ten dostluk mesajı

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Juventus ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Sarı kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek ile İtalyan ekibi sportif direktörü Damien Comolli bir araya geldi.

17 Şubat 2026 Salı 17:09
Juventus maçı öncesi Dursun Özbek'ten dostluk mesajı
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Juventus ile karşı karşıya gelecek.

Karşılaşma Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Juventus Sportif Direktörü Damien Comolli bir araya geldi.

AYNI EKOLDEN GELİYORLAR

Basın mensuplarına demeçler veren Comolli, "Türkiye'yi ve İstanbul'u çok iyi biliyorum. İlginçtir ki iki takım arasında ortak bir nokta var, öğrenciler tarafından kurulmuşlar. Prestijli durumu anlıyorum ve çok saygı duyuyorum. Her iki taraf da hikayesi olan, çok güçlü takımlar ve çok değerli kulüpler." ifadelerini kullandı.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ise "Bugün, Juventus kulübünü doğduğumuz yerde ağırlıyoruz. İki ekip de aynı sistemden geliyor. Öğrencilerinin kurduğu ekipler. İki takım arasında böyle bir sempati de var. Comolli, İstanbul'u bilen birisi. Kendilerini burada ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz." dedi.

