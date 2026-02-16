Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'ndeki Juventus maçı öncesi B basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

Okan Buruk'un açıklamaları:

LEROY SANE

-Sakatlığı geçen Leroy Sane'nin durumu

Okan Buruk: "Leroy Sane dün de tam antrenmana çıktı. Bugün de çıkacak. Yarın oynayabilecek oyunculardan biri olacak."

Okan Buruk: "İtalya Ligi'ni iyi biliyoruz... Juventus'u iyi biliyoruz. Galatasaray'ın ve Türk futbolunun İtalyan takımlarına maçlarını hatırlıyoruz. Ancak bugündeyiz, güncel bir maç.

Luciano Spalleti ile toparlandılar, değişik dizilimler kullanıyorlar. Önceden hesaplanması zor bir takım. Sürprizli bir takım.

Önde Kenan Yıldız ve Francisco Conceiçao'yu iyi kullanıyorl. Son haftalarda Weston McKennie formda. Kimseye ezilmiyorlar.

Böyle maçları iyi oynadık, saha avantajımız var. Çok önemli bir şans. Her şey ikinci maçta bitecektir. İstekli ve sabırlı oynayacağız.

Juventus üç günde bir maça çıkmış olacak, yolculuk yapacaklar ve yorgun olabilirler. Biz daha iyi durumdayız, bunu da değerlendireceğiz."