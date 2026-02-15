Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında İtalyan ekibi Juventus'u ağırlayacak. Karşılaşmanın hazırlıkları sürerken, teknik direktör Okan Buruk da sahaya süreceği 11'i belirlemeye çalışıyor.
Temsilcimizde kaleyi Uğurcan Çakır koruyacak. Savunmanın sağında Sacha Boey, solundaysa Ismail Jakobs olacak.
Stoper tandemininse Wilfried Singo ve Abdülkerim Bardakcı'dan oluşması bekleniyor.
Orta sahada Lucas Torreira-Gabriel Sara ikilisinin önünde Roland Sallai'nin görev alabileceği belirtiliyor.
İleri üçlünün sağında Leroy Sane'ye, solundaysa Barış Alper Yılmaz'a forma verilmesi öngörülüyor.
Galatasaray, ileri uçtaysa Victor Osimhen ile gol arayacak.