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Spor

Juventus, Memphis Depay için harekete geçti

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'un Barcelona'da forma giyen Memphis Depay'ı kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

26 Temmuz 2022 Salı 18:01 - Güncelleme:
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Hücum hattında yaşanan ayrılıkların ardından takıma yeni bir kan getirmek isteyen Juventus'un, yeni hedefini belirledi.

İspanyol basınında çıkan habere göre; Juventus, Barcelona'nın gözden çıkardığı 28 yaşındaki Hollandalı forvet Memphis Depay'ı gündemine aldı. Dusan Vlahovic'in yanına bir ikinci forvet almak isteyen Juventus'un Depay'ı bu rol için çok uygun gördüğü ve Alvaro Morata transferinin ilerlememesi nedeniyle gözünü Hollandalı oyuncuya çevirdiği ifade edildi.

Haberde, Barcelona'nın Depay için 20 milyon euroluk bir beklentisinin olduğu ancak Hollandalı oyuncunun geçtiğimiz yıl bonservissiz şekilde katıldığı Barcelona'nın istediği rakamı çok yüksek bulduğu belirtildi. Depay ile Juventus'un dışında Newcastle, Tottenham, Milan, Inter ve Napoli de ilgileniyor.

Memphis Depay, geçtiğimiz sezon Barcelona formasıyla çıktığı 38 resmi maçta 13 gol 2 asistlik performans sergilemişti.

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