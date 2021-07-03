Star.com.tr 3 Temmuz 2021 Cumartesi 19:08 - Güncelleme: 3 Temmuz 2021 Cumartesi 19:09

İtalya Serie A'da Juventus ile ayrılık eşiğine gelen milli futbolcu Merih Demiral için Torino ekibi kararını verdi. 1994 doğumlu stoper Daniele Rugani, yeni sezonda Merih'in yerine siyah beyazlı ekipte De Ligt, Chiellini ve Bonucci'nin ardından dördüncü savunmacı olarak yerini alacak. Daniele Rugani geçtiğimiz sezon Cagliari'de kiralık olarak forma giymişti.

MERİH DEMİRAL İÇİN TAKAS İDDİASI



İtalya Serie A'da geçtiğimiz sezon beklentileri karşılayamayan Juventus maddi gelirini artırmak için bazı oyuncularını satış listesine koydu. İtalya basınından Calciomercatoweb'in haberine göre ise ilginç bir iddia gündeme geldi. Fransız devi Paris Saint Germain'in Merih Demiral'ı takımına katmak istediği ve Presnel Kimpembe'yi takasta kullanabileceği belirtildi. EURO 2020 son 16 turunda İsviçre'ye elenen Fransa'da Avrupa Şampiyonası'ndaki en güçlü oyunculardan biri olarak dikkat çekti. İtalyan ekibin Merih Demiral'ı 40 milyon euroluk eşit bir takas karşılığında masaya koyabileceği belirtildi.