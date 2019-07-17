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Juventus, Merih Demiral'ı kiralamak isteyen Milan'a olumsuz yanıt verdi

Juventus, 18 milyon euroya transfer ettiği Milli futbolcu Merih Demiral'ı kiralık isteyen Milan'a olumsuz yanıt verdi.

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Serie A'da Sassuolo'dan 18 milyon euroya Juventus'a transfer olan Merih Demiral için kiralık teklifte bulunan Milan, olumsuz yanıt aldı.

Sky Sport'un haberine göre Juventus, potansiyeline çok inandığı Merih'i başka bir takıma kiralık göndermeme kararı aldı ve Milan'ın kiralık teklifini reddetti.

Geçtiğimiz günlerde İtalya basınında çıkan haberlerde Matthijs de Ligt'ın transferinin ardından Türk stoperin fazla süre bulamayacağı ve Milan'a kiralık gidebileceği iddia edilmişti.

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Juventus'ta yapılan son transferlerin ardından stoper bölgesindeki isimler Leonardo Bonucci, Daniele Rugani, Giorgio Chiellini, Merih Demiral ve Matthijs de Ligt şeklinde olmuştu.

(Sporx)

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