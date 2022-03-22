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Spor

Juventus, Mohamed Salah'ın peşinde

İtalya Serie A takımlarından Juventus'un İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'da forma giyen Mohamed Salah'ı kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

22 Mart 2022 Salı 18:07 - Güncelleme: 22 Mart 2022 Salı 18:07
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Serie A'da bu sezon beklentilerin altında kalan Juventus için önemli bir iddia geldi.

İtalyan basınına göre, Juventus'un Liverpool'un yıldız kanat oyuncusu Mohamed Salah ile ilgilendiği belirtildi.

Haberde yeni sezona iyi bir başlangıç yapmak isteyen Torino ekibinin oyuncu için bilgi topladığı ve kısa süre içinde resmi teklif yapacağı iddia edildi.

DYBALA'NIN YERİNE SALAH

Ayrıca Juventus, yıldız oyuncusu Paulo Dybala ile yeni sözleşme konusunda anlaşamadığı için Mısırlı yıldızı onun yerine transfer etmek istediği aktarıldı.

Mohamed Salah'ın yıllık 12 milyon euroluk maaş talebi Torino ekibine geri adım attırsa da tüm şartları zorlayacağı öne sürüldü.

İngiliz deviyle ile olan mevcut sözleşmesi 2023'te sona erecek olan Mohamed Salah bu sezon Liverpool formasıyla çıktığı 36 maçta 28 gol ve 11 asist yaptı.

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