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Spor

Juventus, Moise Kean'i kiraladı

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus, kendi altyapısında yetişen Moise Kean'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.

AA31 Ağustos 2021 Salı 14:12 - Güncelleme: 31 Ağustos 2021 Salı 14:12
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Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 21 yaşındaki Fildişi Sahilli forvetin İngiltere Premier Lig ekibi Everton'dan toplam 7 milyon avro karşılığında 2 yıllığına kiralandığı belirtildi.

Juventus altyapısında yetişen Kean, 2019 yaz transfer döneminde Everton'a transfer olmuş, 2020-2021 sezonunu ise Fransa'nın Paris Saint Germain takımında geçirmişti.

Diğer yandan Juventus Kulübü, takımdan ayrılan Portekizli yıldız futbolcu için "Hoşçakal Cristiano" başlığıyla bir veda klibi yayımladı. Klipte, 101 gol atıp, 5 kupa kazanan Ronaldo'nun siyah-beyazlı formayla elde ettiği başarılara yer verildi.

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