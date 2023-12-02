İSTANBUL 20°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Aralık 2023 Cumartesi / 20 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,9208
  • EURO
    31,485
  • ALTIN
    1924.11
  • BIST100
    8026.27
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Juventus, Monza deplasmanında son dakikada güldü!
Spor

Juventus, Monza deplasmanında son dakikada güldü!

İtalya Serie A'nın 14. haftasında Monza sahasında Juventus'u konuk etti. Uzatmaları nefes kesen maçta 90+2'de beraberliği yakalayan ev sahibi ekip 90+4'te Federico Gatti'nin golüne engel olamayınca sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.

2 Aralık 2023 Cumartesi 01:08 - Güncelleme:
Juventus, Monza deplasmanında son dakikada güldü!
ABONE OL

İtalya Serie A'nın 14. haftasında Raffaele Palladino'nun ekibi Monza ile Massimiliano Allegri'nin yönetimindeki Juventus karşı karşıya geldi.

U-Power Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Juventus, 90+2'de yediği gole rağmen 90+4'te bulduğu gol ile 2-1 kazanmayı başardı.

Ev sahibi Monza'nın golünü 90+2'de Valentin Carboni kaydederken, Juventus'un gollerini 12. dakikada Adrien Rabiot ve 90+4'te Federico Gatti kaydetti. Juventus'ta Dusan Vlahovic, 11. dakikada bir penaltı atışından yararlanamadı.

Öte yandan Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.

Bu sonuçla birlikte Juventus puanını 33'e yükseltirken Monza 18 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Juventus sahasında Napoli'yi ağırlarken, Monza evinde Genoa ile karşılaşacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.