Juventus, Paul Pogba için kararını verdi! Sezon sonu...

Juventus, uzun süreli sakatlıktan dönen oyuncusu Paul Pogba için flaş bir karar verdi.

Paul Pogba, kariyerinin en başarılı dönemini geçirdiği Juventus'a ikinci bahar için dönmüştü.

2018'de ülkesi Fransa ile Dünya Kupası'nı kazanan yıldız oyuncu, ikinci Juve döneminde beklediğini bulamadı. Pogba, sezon öncesi dizinden yaşadığı sakatlıktan dolayı uzun süre sahalardan uzak kaldı.

Fransız yıldız aynı zamanda bu nedenle ülkesinin 2022 Dünya Kupası macerasına da katılamadı.

JUVENTUS'TAN FLAŞ KARAR

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Juventus, yeni sezon planlamasına şimdiden başladı ve İtalya Serie A'nın "Yaşlı Kadın" lakaplı ekibi Pogba'yı bedelsiz şekilde serbest bırakmayı düşünüyor.

30 yaşındaki oyuncu sakatlıktan döndükten sonra yeniden sakatlandı ve taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı.

Kulübüyle 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan oyuncu serbest kalırsa, Türkiye dahil birçok ülkeden transfer hamlesi gelmesi mümkün görünüyor.

Pogba, bu sezon takımı Juventus adına 2 Serie A maçında sadece 35 dakika süre alabildi.