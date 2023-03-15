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Spor

Juventus, Paul Pogba için kararını verdi! Sezon sonu...

İkinci Juventus dönemi kabus gibi geçen Paul Pogba için Juventus yetkilileri kararını verdi. Juventus, dünyaca ünlü Fransız orta saha oyuncusu Paul Pogba'yı serbest bırakmayı düşünüyor. Yıldız oyuncu uzun süreli sakatlıktan döndükten sonra tekrar sakatlanmış ve büyük hayal kırkılığına neden olmuştu.

la gazetta della sport15 Mart 2023 Çarşamba 20:24 - Güncelleme:
Juventus, Paul Pogba için kararını verdi! Sezon sonu...
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Juventus, uzun süreli sakatlıktan dönen oyuncusu Paul Pogba için flaş bir karar verdi.

Paul Pogba, kariyerinin en başarılı dönemini geçirdiği Juventus'a ikinci bahar için dönmüştü.

2018'de ülkesi Fransa ile Dünya Kupası'nı kazanan yıldız oyuncu, ikinci Juve döneminde beklediğini bulamadı. Pogba, sezon öncesi dizinden yaşadığı sakatlıktan dolayı uzun süre sahalardan uzak kaldı.

Fransız yıldız aynı zamanda bu nedenle ülkesinin 2022 Dünya Kupası macerasına da katılamadı.

JUVENTUS'TAN FLAŞ KARAR

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Juventus, yeni sezon planlamasına şimdiden başladı ve İtalya Serie A'nın "Yaşlı Kadın" lakaplı ekibi Pogba'yı bedelsiz şekilde serbest bırakmayı düşünüyor.

30 yaşındaki oyuncu sakatlıktan döndükten sonra yeniden sakatlandı ve taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı.

Kulübüyle 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan oyuncu serbest kalırsa, Türkiye dahil birçok ülkeden transfer hamlesi gelmesi mümkün görünüyor.

Pogba, bu sezon takımı Juventus adına 2 Serie A maçında sadece 35 dakika süre alabildi.

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