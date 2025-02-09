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Spor

Juventus, Randal Kolo Muani için kararını verdi

İtalyan devi Juventus, yaz transfer döneminde Randal Kolo Muani'yi bonservisiyle kadrosuna katmak istiyor.

Haber Merkezi9 Şubat 2025 Pazar 13:59 - Güncelleme:
Juventus, Randal Kolo Muani için kararını verdi
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Juventus, ara transfer döneminde Paris Saint-Germain'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Randal Kolo Muani için kararını çabuk verdi.

İtalyan basınında yer alan habere göre, Juventus, yaz transfer döneminde Muani'yi bonservisiyle kadrosuna katmak istiyor.

Corriere dello Sport'ta yer alan haberde, Paris Saint-Germain'in teknik direktör Luis Enrique ile 2027 yılına kadar sözleşme uzattığı hatırlatıldı. Muani'yi bu sezon kadroda düşünmeyen Enrique'nin PSG'de kalmasıyla birlikte 26 yaşındaki futbolcunun yeni sezonda da Fransız ekibindeki geleceğinin belirsiz olduğu ve takımda kalmasının zor olduğu kaydedildi. Juventus'un ise PSG'nin bu kararının ardından Muani'yi yaz transfer döneminde bonservisiyle kadrosuna katmak istediği ifade edildi.

Juventus'un Muani'yi bonservisle kadrosuna katmasının zor bir operasyon olduğu ve Fransız yıldızın transferi için öncelikle Dusan Vlahovic veya Andrea Cambiaso gibi isimlerin satışının gerektiği yazıldı.

Juventus'a transferinin ardından etkili bir performans ortaya koyan Randal Kolo Muani, 3 maça çıktı ve 5 gol attı.

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