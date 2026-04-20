Juventus, Randal Kolo Muani'nin peşini bırakmıyor

Randal Kolo Muani, yeni sezonda yeniden Juventus forması giyebilir.

Paris Saint-Germain'den yaz transfer döneminde Tottenham'a kiralanan 27 yaşındaki futbolcu, sezonun sona ermesiyle birlikte Fransız ekibine geri dönecek.

JUVENTUS YİNE DEVREDE

Calciomercato'da yer alan habere göre, geçen sezon Fransız yıldızı kiralık olarak kadrosuna katan Juventus, Muani'yi yeniden istiyor.

BONSERVİS 60 MİLYON EURO

Juventus, teknik direktör Luciano Spalletti'nin istediği Randal Kolo Muani için ilk adımları attı. Muani de daha önce formasını giydiği İtalyan ekibine geri dönmeye sıcak bakıyor.

Paris Saint-Germain, Fransız futbolcunun bonservisini 60 milyon euro olarak belirledi. Randal Kolo Muani'den yeşil ışık alan Juventus ise bu bonservisi düşürmek istiyor.

TOTTENHAM PERFORMANSI

Tottenham'da bu sezon 36 maçta süre bulan Randal Kolo Muani, 5 gol attı ve 4 asist yaptı.