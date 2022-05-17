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Spor

Juventus sahasında Lazio ile berabere kaldı

Juventus, İtalya Serie A'nın 37. hafta mücadelesinde evinde konuk ettiği Lazio ile 2-2 berabere kalarak puanını 70 yaptı.

17 Mayıs 2022 Salı 00:41 - Güncelleme:
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Serie A'nın 37. haftasında Juventus, sahasında Lazio'yu konuk etti.

Allianz Stadium'da oynanan karşılaşma 2-2'lik eşitlikle tamamlanırken iki yıldız isim Dybala ve Chiellini son kez taraftarına karşı sahaya çıktı.

Maçın 10. dakikasında Vlahovic'in golüyle öne geçen Juventus, 36'da Morata'nın golüyle skoru 2-0 yaptı ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

İkinci yarının hemen başında Alex Sandro'nun 51'de kendi kalesine attığı gole fark bire indi. Kalan dakikalarda Lazio daha fazla gol arayan taraf oldu ve aradığı golü 90+6'da Milinkovic - Savic'le bularak son saniyede 1 puanı kaptı.

Lig dördüncülüğünü garantileyen Juventus bu skorla 70 puana yükseldi. Lazio ise puanını 63 yaptı.

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