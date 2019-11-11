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Juventus sahasında Milan'ı 1-0 mağlup etti

İtalya Birinci Futbol Ligi’nin (Serie A) 12. haftasında Juventus sahasında Milan’ı 1-0 yendi.

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Torino'daki Allianz Stadı'nda yapılan haftanın en önemli maçının ilk yarısında, iki takım da karşılıklı pozisyonlar bulsa da gol sesi çıkmadı ve devre arasına 0-0 girildi.

İkinci yarıda, Juventus’ta oyuna sonradan giren Arjantinli yıldız Paulo Dybala, 77. dakikada attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi.

Konuk Milan, Hakan Çalhanoğlu’nun biri serbest vuruş olmak üzere uzaktan çektiği üç şutla Juventus kalesinde tehlike yarattı ancak golü bulamadı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Juventus, sahadan 1-0’lık galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla, Juventus puanını 32’ye yükseltti ve maç fazlasıyla Inter’e verdiği liderlik koltuğunu geri aldı.

Kötü bir sezon geçiren Milan ise 12 maçta 7. yenilgisini aldı ve 13 puanla 14. sırada yer aldı.

Milan'da top koşturan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, ilk 11’de başladığı maçta 90 dakika mücadele etti.

Juventus kadrosunda bulunan milli futbolcu Merih Demiral ise maç kadrosunda olmasına karşın müsabakada yer almadı.

Bu arada, Juventus Teknik Direktörü Maurizio Sarri'nin kararıyla 55. dakikada oyundaki yerini Arjantinli Paulo Dybala’ya bırakan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo’nun bu karardan çok memnun olmadığı görüldü. Ronaldo'nun, yedek kulübesine gitmek yerine doğrudan soyunma odasına gitmesi dikkati çekti.

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