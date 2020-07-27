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Spor

Juventus şampiyon oldu! Merih Demiral tarihe geçti

İtalya Seri A'da bitime 2 hafta kala Juventus şampiyonluğunu ilan etti. Milli futbolcu Merih Demiral, İtalya Seri A'da şampiyon olan ilk Türk olarak tarihe geçti.

27 Temmuz 2020 Pazartesi 00:49 - Güncelleme: 27 Temmuz 2020 Pazartesi 00:52
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Milli oyuncu Merih Demiral, Juventus forması altında lig şampiyonu oldu ve Serie A tarihinde şampiyonluk yaşayan ilk Türk oyuncu oldu. Son olarak Sampdoria karşısında sahasında galip gelen Juventus bitime iki hafta mutlu sona ulaştı. 

EMRE BELÖZOĞLU İTALYA KUPASI SEVİNCİ YAŞAMIŞTI

Daha önce Emre Belözoğlu ve Okan Buruk'un oynadığı Inter, Serie A'da şampiyonluk mücadelesi vermiş ama ikinci olmuştu. Bir sezonda da şampiyonun sadece iki puan gerisinde üçüncü sırada yer almıştı

Inter forması giyen Emre Belözoğlu İtalya Kupası sevinci yaşamıştı.

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