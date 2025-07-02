Juventus, Sancho transferini bitiriyor

Yeni sezon transfer çalışmalarına hız veren Juventus, Jonathan David ile anlaşmaya vardıktan sonrası kanat transferi için rotasını İngiltere'ye çevirdi.

Sky Sports'un haberine göre, Juventus'un, Jadon Sancho transferi için yaptığı görüşmeler olumlu şekilde ilerliyor. İtalyan ekibi mali şartlar ve kişisel koşullarda anlaşmaya varmak için çalışmalarını sürdürüyor. İngiliz oyuncu, Juventus'a transfer olmaya sıcak bakıyor.

MANU KURTULMAK İSTİYOR

Jadon Sancho'nun yüksek maaşından kurtulmak isteyen Manchester United, transfer seçeneği gerçekleşmezse kiralık seçeneğini de düşünüyor.

PORTO TEKLİFİ KABUL ETMEDİ ROTA DEĞİŞTİ!

Francisco Conceicao yaptığı teklifin Porto tarafından reddedilmesi sonrasında Juventus, rotasını Jadon Sancho'ya çevirdi.

FENERBAHÇE'DE İSTEMİŞTİ!

Gelecek sezon için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin gündemine gelen isimlerden biri de bonservisi Manchester United'da olan Jadon Sancho oldu. Sarı-lacivertlilerin girişimlerde bulunduğu yıldız oyuncu için istenen rakamların yüksek olması nedeniyle görüşmeler tıkanmıştı.