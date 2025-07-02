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Spor

Juventus, Sancho transferini bitiriyor

Serie A ekiplerinden Juventus, adı Fenerbahçe ile de anılan yıldız futbolcu Jadon Sancho'nun transferini bitirmeye hazırlanıyor.

Haber Merkezi2 Temmuz 2025 Çarşamba 21:03 - Güncelleme:
Juventus, Sancho transferini bitiriyor
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Yeni sezon transfer çalışmalarına hız veren Juventus, Jonathan David ile anlaşmaya vardıktan sonrası kanat transferi için rotasını İngiltere'ye çevirdi.

Sky Sports'un haberine göre, Juventus'un, Jadon Sancho transferi için yaptığı görüşmeler olumlu şekilde ilerliyor. İtalyan ekibi mali şartlar ve kişisel koşullarda anlaşmaya varmak için çalışmalarını sürdürüyor. İngiliz oyuncu, Juventus'a transfer olmaya sıcak bakıyor.

MANU KURTULMAK İSTİYOR

Jadon Sancho'nun yüksek maaşından kurtulmak isteyen Manchester United, transfer seçeneği gerçekleşmezse kiralık seçeneğini de düşünüyor.

PORTO TEKLİFİ KABUL ETMEDİ ROTA DEĞİŞTİ!

Francisco Conceicao yaptığı teklifin Porto tarafından reddedilmesi sonrasında Juventus, rotasını Jadon Sancho'ya çevirdi.

FENERBAHÇE'DE İSTEMİŞTİ!

Gelecek sezon için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin gündemine gelen isimlerden biri de bonservisi Manchester United'da olan Jadon Sancho oldu. Sarı-lacivertlilerin girişimlerde bulunduğu yıldız oyuncu için istenen rakamların yüksek olması nedeniyle görüşmeler tıkanmıştı.

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