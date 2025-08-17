Juventus ve Atletico Madrid transfer masasında

Juventus ve Atletico Madrid üçlü transfer pazarlığında: Vlahovic, Gonzalez ve Molina masada.

Juventus ile Atletico Madrid, yaz transfer döneminin dikkat çeken görüşmelerinden birine imza atıyor. İki kulüp arasındaki temaslar, üç önemli futbolcunun geleceğini şekillendirebilir: Dusan Vlahovic, Nico Gonzalez ve Nahuel Molina.

İtalya'dan Gazzetta dello Sport'un haberine göre Torino ekibi, teknik direktör Igor Tudor'un kadrosuna sağ bek takviyesi yapmak istiyor.

Bu doğrultuda ilk hedeflerinden biri, Atletico Madrid forması giyen Nahuel Molina. Ancak Bianconeri'nin bu transferi gerçekleştirebilmesi için önce kadrosundan bazı oyuncuları elden çıkarması gerekiyor. Bu noktada Nico Gonzalez ve Dusan Vlahovic satış listesinde başı çeken isimler konumunda.

Atletico Madrid tarafında ise transfer zincirinin ilk halkası Alexander Sorloth olabilir.

Norveçli forvetin İspanya'dan ayrılması halinde, Vlahovic için Juventus'a resmi bir teklif götürülmesi gündeme gelecek. Ayrıca Arjantinli kanat oyuncusu Nico Gonzalez için de ciddi bir ilgi söz konusu. Sky Sport'un aktardığına göre Atletico, Gonzalez için yakın zamanda resmi teklif yapmayı planlıyor.

VLAHOVİC'İN GELECEĞİ MERAK KONUSU

Juventus'ta transfer planlaması yalnızca bu üç isimle sınırlı değil. Orta sahada forma giyen Douglas Luiz'in de satılması düşünülüyor. Premier Lig'den oyuncuya ilgi olsa da şu anda somut bir gelişme yaşanmadı. Eğer Luiz takımdan ayrılırsa, Torino ekibinin Chelsea'den genç orta saha Carney Chukwuemeka'yı gündemine alacağı belirtiliyor.

Bu durum, yaz transfer döneminin en ilginç "transfer atlıkarıncalarından" birini ortaya çıkarıyor.

Bir oyuncunun ayrılığı, diğer transferlerin de önünü açarak hem Juventus hem de Atletico Madrid'in kadro yapılanmalarında zincirleme bir etki yaratabilir. İki kulübün yöneticileri arasındaki temasların önümüzdeki günlerde hızlanması ve tekliflerin netleşmesi bekleniyor.

Juventus cephesinde taraftarların beklentisi, eğer Vlahovic gibi bir golcü satılacaksa yerinin eşdeğer kalitede bir oyuncuyla doldurulması. Atletico Madrid taraftarları ise Molina veya Gonzalez'in takımdan ayrılmasına sıcak bakmazken, Vlahovic gibi bir golcünün transferi durumunda hücum hattının güçleneceğine inanıyor.