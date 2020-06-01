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Spor

Juventus ve Inter, Werder Bremen'den Eren Dinkçi'yi istiyor!

Almanya Ligi Bundesliga ekiplerinden Werder Bremen'in U19 takımında oynayan gurbetçi oyuncu Eren Dinkçi için dev kulüpler sıraya girdi.

01 Haziran 2020 Pazartesi 22:19 - Güncelleme: 01 Haziran 2020 Pazartesi 22:19
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Alman basınında yer alan bilgilere göre, Serie A devleri Juventus ile Inter, 18 yaşımdaki futbolcu için temaslara başladı.

Bu sezon U19 takımında 23 maçta 24 gol atan ve 12 de asist yapan genç oyuncunun birçok Avrupa takımı tarafından takip edildiği ve Almanya'dan Stuttgart ile Hollanda'dan Feyenoord'un da istekli olduğu kaydedildi.

MİLLİ TAKIM İÇİN BASKI

Henüz milli takım tercihi yapmadığı belirtilen ve Almanya'nın da kendilerinde oynaması için yoğun baskı yaptığı oyuncunun Türkiye'de oynamayı istediği belirtiliyor.

1.88 boyundaki sağ ayaklı forvet, hücumda sol ve sağ kanatta da görev alabiliyor.

Piyasada 14-15 lira olan maskeyi 1 liraya üretti

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