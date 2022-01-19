İSTANBUL 6°C / -1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Ocak 2022 Çarşamba / 16 CemaziyelAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,5522
  • EURO
    15,3431
  • ALTIN
    789.83
  • BIST100
    1979.83
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Juventus ve Lazio, İtalya Kupası'nda son 8'de
Spor

Juventus ve Lazio, İtalya Kupası'nda son 8'de

Futbolda İtalya Kupası son 16 turunda Juventus, Sampdoria'yı 4-1, Lazio da Udinese'yi uzatma devrelerinde bulduğu golle 1-0 yenerek, çeyrek finale çıktı.

AA19 Ocak 2022 Çarşamba 09:20 - Güncelleme: 19 Ocak 2022 Çarşamba 09:20
ABONE OL

Kupada tek maçlı eleme usulüne göre oynanan son 16 turuna dün akşam yapılan iki karşılaşmayla devam edildi.

Juventus, Torino'daki Allianz Stadı'nda ağırladığı Sampdoria'yı 4-1 yenerek çeyrek finalist oldu. Juventus'a maçı kazandıran golleri 25. dakikada Juan Cuadrado, 52. dakikada Daniele Rugani, 67. dakikada Paulo Dybala ve 77. dakikada penaltıdan Alvaro Morata attı. Konuk takımın tek golünü ise 63. dakikada Andrea Conti kaydetti.

Diğer maçta ise Lazio, Roma Olimpiyat Stadı'nda Udinese ile karşılaştı. Normal süresi 0-0 biten maçı, ev sahibi Lazio uzatma devrelerinin 106. dakikasında Ciro Immobile'nin golüyle 1-0 kazandı ve çeyrek finale kaldı.

Son 16 turunda, bugün Sassuolo-Cagliari, Inter-Empoli ve 20 Ocak Perşembe günü Roma-Lecce maçları oynanacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.