Spor

Juventus, Yves Bissouma'nın peşinde

İtalyan devi Juventus, Tottenham forması giyen 28 yaşındaki deneyimli futbolcu Yves Bissouma için için harekete geçmeye hazırlanıyor.

HABER MERKEZİ14 Ağustos 2025 Perşembe 15:59 - Güncelleme:
Juventus, Yves Bissouma'nın peşinde
Juventus, Granit Xhaka transferinden sonuç alamamasının ardından orta saha arayışlarını hızlandırırken, Tottenham forması giyen Yves Bissouma'nın ismi ön plana çıktı.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Mali Milli Takımı oyuncusu, UEFA Süper Kupa finalinde PSG'ye karşı kadroya alınmadı. Bu durum, teknik direktör Thomas Frank ile oyuncu arasındaki bağların koptuğu şeklinde yorumlandı.

JUVENTUS FAYDALANMAK İSTİYOR

Juventus ise bu durumdan faydalanıp 28 yaşındaki yıldız için bir an önce harekete geçmeye hazırlanıyor.

PİYASA DEĞERİ

Güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösterilen 28 yaşındaki futbolcunun Tottenham ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.

PERFORMANSI

Tottenham forması altında geride kalan sezonda 44 maçta süre bulan Bissouma, 2 kez gol sevinci yaşadı.

