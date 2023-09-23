İSTANBUL 29°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Eylül 2023 Cumartesi / 9 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,1479
  • EURO
    29,0073
  • ALTIN
    1680.29
  • BIST100
    8039.18
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Spor

Juventus'a ağır darbe

Serie A'nın 5. hafta mücadelesinde Juventus, Sassuolo ile karşılaştı. Sahadan 4-2'lik mağlubiyetle ayrılan siyah beyazlı ekip, bu sezon ligdeki ilk mağlubiyetini yaşadı.

23 Eylül 2023 Cumartesi 21:18 - Güncelleme:
Juventus'a ağır darbe
ABONE OL

İtalya Serie A'nın 5. haftasında Sassuolo ile Juventus karşı karşıya geldi. Mapei Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Sassuolo 4-2'lik skorla kazandı.

Sassuolo, 12. dakikada Armand Lauriente ile öne geçti. Juventusi 21. dakikada Vina'nın kendi kalesine attığı golle skoru eşitledi. Ev sahibi, 41. dakikada Domenico Berardi'nin golüyle devreye 2-1 önde girdi.

Juventus, 78. dakikada Federico Chiesa'nin golüyle yeniden eşitliği sağladı.

Sassuolo, 82. dakikada Andrea Pinamonti ve 90+5. dakikada Federico Gatti'nin kendi kalesine attığı gollerle 3 puana ulaştı.

Bu sonucun ardından Juventus, bu sezon ligde ilk kez yenildi ve 10 puanda kaldı. Sassuolo ise son 3 maçta 2. galibiyetini alarak 6 puana yükseldi.

Juventus, gelecek hafta sahasında Lecce'yi ağırlayacak. Sassuolo ise Inter deplasmanında yüksek formunu sürdürmeye çalışacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.