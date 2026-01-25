İSTANBUL 16°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Ocak 2026 Pazar / 7 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,3725
  • EURO
    51,3279
  • ALTIN
    6945.51
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Juventus'a Sevilla engeli! Youssef En-Nesyri'de beklenmedik gelişme
Spor

Juventus'a Sevilla engeli! Youssef En-Nesyri'de beklenmedik gelişme

Fenerbahçe'den İtalyan ekibi Juventus'a transferi beklenen Faslı yıldız Youssef En-Nesyri cephesinde beklenmedik gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertli ekip ile Juventus transfer için anlaşma sağladı ancak Youssef En-Nesyri'nin eski takımı Sevilla'dan gelen teklif sonrası aklının karıştığı öğrenildi. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ25 Ocak 2026 Pazar 10:06 - Güncelleme:
Juventus'a Sevilla engeli! Youssef En-Nesyri'de beklenmedik gelişme
ABONE OL

Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri depremi yaşanıyor. Sarı-lacivertliler, Faslı forvetin transferi için Juventus ile satın alma opsiyonlu kiralama konusunda el sıkışmıştı ancak deneyimli golcünün tavrı şok etkisi yarattı.

JUVENTUS İTALYA'YA ELİ BOŞ DÖNDÜ

Transferin resmiyete dökülmesi beklenirken En-Nesyri'nin Juventus'a hala "Tamam" dememesi, İtalyan devini yıldırdı. Sportif direktör Marco Ottolini, Faslı forvetin transferini bitiremeden Torino'ya döndü.

EN-NESYRI FENERBAHÇE'DEN KALICI OLARAK AYRILMAK İSTİYOR

Öte yandan En-Nesyri'nin şoke eden tavrının ardında yatan nedenler de ortaya çıktı. La Gazzetta dello Sport'un aktardığı habere göre En-Nesyri kalıcı bir sözleşmeyle transferini gerçekleştirmek istediği için henüz teklife "Evet" demedi.

Faslı forvetin eski takımı Sevilla'dan teklif aldığı ve bu yüzden kafasının karıştığı da belirtildi.

JUVENTUS'U YILDIRDI

Gazzetta'daki haberde, Juventus'un bu tavrı hiç hoş karşılamadığı ve süreçten yorulmaya başladığı vurgulandı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon tüm kulvarlarda 25 maça çıkıp 1779 dakika sahada kalan En-Nesyri, 8 gol ve 1 asistlik skor katkısı verdi.

ÖNERİLEN VİDEO

Silivri'de korkunç kaza: Otobüs içi görüntülere ulaşıldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.