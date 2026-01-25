Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri depremi yaşanıyor. Sarı-lacivertliler, Faslı forvetin transferi için Juventus ile satın alma opsiyonlu kiralama konusunda el sıkışmıştı ancak deneyimli golcünün tavrı şok etkisi yarattı.

JUVENTUS İTALYA'YA ELİ BOŞ DÖNDÜ

Transferin resmiyete dökülmesi beklenirken En-Nesyri'nin Juventus'a hala "Tamam" dememesi, İtalyan devini yıldırdı. Sportif direktör Marco Ottolini, Faslı forvetin transferini bitiremeden Torino'ya döndü.

EN-NESYRI FENERBAHÇE'DEN KALICI OLARAK AYRILMAK İSTİYOR

Öte yandan En-Nesyri'nin şoke eden tavrının ardında yatan nedenler de ortaya çıktı. La Gazzetta dello Sport'un aktardığı habere göre En-Nesyri kalıcı bir sözleşmeyle transferini gerçekleştirmek istediği için henüz teklife "Evet" demedi.

Faslı forvetin eski takımı Sevilla'dan teklif aldığı ve bu yüzden kafasının karıştığı da belirtildi.

JUVENTUS'U YILDIRDI

Gazzetta'daki haberde, Juventus'un bu tavrı hiç hoş karşılamadığı ve süreçten yorulmaya başladığı vurgulandı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon tüm kulvarlarda 25 maça çıkıp 1779 dakika sahada kalan En-Nesyri, 8 gol ve 1 asistlik skor katkısı verdi.