İSTANBUL 5°C / -3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Şubat 2025 Pazartesi / 26 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,4867
  • EURO
    38,2199
  • ALTIN
    3440.07
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Juventus'a tek gol yetti

İtalya Serie A'nın 26. haftasında Juventus, deplasmanda Cagliari'yi 1-0 mağlup etti. Maçın tek golünü ise 12. dakikada Dusan Vlahovic kaydetti.

Haber Merkezi24 Şubat 2025 Pazartesi 01:41 - Güncelleme:
Juventus'a tek gol yetti
ABONE OL

İtalya Serie A'nın 26. haftasında Juventus, deplasmanda Cagliari ile karşılaştı. Sardegna Arena'da oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 1-0 kazandı.

Juventus'a galibiyeti getiren golü 12. dakikada Dusan Vlahovic kaydetti.

Bu sonuçla birlikte üst üste 4. galibiyetini alan Juventus, 49 puana yükselerek 4. sıraya yerleşti. 25 puanda kalan Cagliari ise 15. sırada konumlandı.

Serie A'da bir sonraki hafta Cagliari, Bologna'ya konuk olacak. Juventus ise Hellas Verona'yı ağırlayacak.

KENAN YILDIZ GOLE ÇOK YAKLAŞTI

Juventus'ta forma giyen milli futbolcumuz Kenan Yılız, ilk 11'de başladığı mücadelede 90 dakika sahada kaldı. Yıldız, maçın 22. dakikasında gole çok yaklaştı. Juventus'ta rakip yarı alana gönderilen uzun topu kontrol eden Kenan, ceza sahası için sağında kaleci karşı karşıya kaldı, sağ ayağıyla vuruşunu yaptı ancak kaleci Caprile açıyı iyi kapattı ve topu uzaklaştırmayı başardı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.