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Spor

Merih'in sakatlığına sevinmiş! De Ligt'in paylaşımına tepki

Juventus’un Roma ile karşılaştığı maçta sol diz ön çapraz bağı kopan ve sezonu kapatan milli futbolcumuz Merih Demiral’a büyük ayıp! Talihsiz sakatlığın ardından Matthijs de Ligt’in yaptığı paylaşım tepki çekti. Sosyal medyada de Ligt hakkında sitem dolu paylaşımlar yapıldı.

14.01.2020  10:22 - Güncelleme: 14.01.2020  10:22

Merih Demiral için geçmiş olsun mesajı yayınlamayan takım arkadaşı Matthijs de Ligt, bu da yetmezmiş gibi Bonucci ile Roma maçında çekilen bir fotoğrafını paylaştı. Merih Demiral'ın yedek kulübesine gönderdiği Hollandalı futbolcunun geçmiş olsun mesajı yerine Bonucci ile olan fotoğrafını paylaşması tepki çekti.

SOSYAL MEDYADA SİTEM EDİLDİ

Milli futbolcumuzun sakatlığıyla sezonun geri kalanında formayı devralacak ve Bonucci'nin yeni partneri olacak Matthijs de Ligt hakkında sosyal medyada sitem dolu paylaşımlar yapıldı.

Merih'in sakatlığının ardından Roma, Inter ve Barcelona gibi devlerin dahi geçmiş olsun mesajı yayınlamasına rağmen Matthijs de Ligt'ın sessizliğini koruması futbolseverler tarafından sert şekilde eleştiriliyor.

"MERİH'E İHTİYACI VAR"

Geçtiğimiz günlerde Merih hakkında konuşan ünlü teknik adam Capello, "Juventus'un savunmada problemleri var. Sarri, De Ligt'in yerine Merih Demiral'ı geçirdi. Çünkü Bonucci'nin, yanında De Ligt'e değil Merih Demiral gibi bir oyuncuya ihtiyacı var." ifadelerini kullanmıştı.

Milli oyuncu, siyah-beyazlı takımda 7 müsabakada forma giyerken 1 gol attı, 1 kez de asist yaptı.

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