Juventus'ta 3 oyuncuyla yollar ayrılıyor

Paul Pogba'nın transferi sonrası orta sahasını güçlendiren Juventus; Adrian Rabiot, Aaron Ramsey ve Arthur Melo'yu lig başlamadan önce satmak istiyor.

Daily Mail'in haberine göre; Juventus'un maaş yükünden kurtulmak için bu hamleyi gerçekleştirmek istediği dile getirildi.

Geçen sezonun ikinci yarısında Glasgow Rangers'a kiralanan Ramsey, İskoçya'da istediği performansı gösteremedi. Juventus'un tecrübeli oyuncunun sözleşmesini feshetmek istediği belirtildi. Ramsey'in ise maaşının yüzde 70'lik kısmını istediğinin altı çizildi.

Juventus'un, sözleşmesinin bitimine bir yıl kalan 27 yaşındaki Rabiot'u ise PSG'den Leandro Paredes transferinde kullanmak istediği belirtildi. Amerikan kampına alınmayan Fransız oyuncuya Liverpool, Manchester United ve Lyon'un talip olduğu ifade edildi.

İtalyan ekibinin, gözden çıkardığı 25 yaşındaki Melo'nun menajeri aracılığıyla Premier Lig ekipleriyle temasta olduğu kaydedildi.