İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Temmuz 2022 Pazartesi / 26 ZilHicce 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,8306
  • EURO
    18,2447
  • ALTIN
    985.037
  • BIST100
    2548.49
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Juventus'ta 3 oyuncuyla yollar ayrılıyor
Spor

Juventus'ta 3 oyuncuyla yollar ayrılıyor

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta Adrian Rabiot, Aaron Ramsey ve Arthur Melo ile yolların ayrılmak istediği iddia edildi.

25 Temmuz 2022 Pazartesi 19:07 - Güncelleme:
ABONE OL

Paul Pogba'nın transferi sonrası orta sahasını güçlendiren Juventus; Adrian Rabiot, Aaron Ramsey ve Arthur Melo'yu lig başlamadan önce satmak istiyor.

Daily Mail'in haberine göre; Juventus'un maaş yükünden kurtulmak için bu hamleyi gerçekleştirmek istediği dile getirildi.

Geçen sezonun ikinci yarısında Glasgow Rangers'a kiralanan Ramsey, İskoçya'da istediği performansı gösteremedi. Juventus'un tecrübeli oyuncunun sözleşmesini feshetmek istediği belirtildi. Ramsey'in ise maaşının yüzde 70'lik kısmını istediğinin altı çizildi.

Juventus'un, sözleşmesinin bitimine bir yıl kalan 27 yaşındaki Rabiot'u ise PSG'den Leandro Paredes transferinde kullanmak istediği belirtildi. Amerikan kampına alınmayan Fransız oyuncuya Liverpool, Manchester United ve Lyon'un talip olduğu ifade edildi.

İtalyan ekibinin, gözden çıkardığı 25 yaşındaki Melo'nun menajeri aracılığıyla Premier Lig ekipleriyle temasta olduğu kaydedildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.