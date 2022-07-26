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Spor

Juventus'ta Aaron Ramsey ile yollar ayrıldı

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Aaron Ramsey'in sözleşmesi feshedilerek yollar ayrıldı.

26 Temmuz 2022 Salı 20:23 - Güncelleme:
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Juventus'ta beklenen ayrılık gerçekleşti. İtalyan ekibi, 2019 yılından bu yana takımın formasını giyen 31 yaşındaki Galli orta saha Aaron Ramsey'in sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

Kulüp ayrılık kararını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile duyururuken Ramsey'ye de gelecek kariyeri için başarılar diledi.

JUVENTUS MACERASI

Uzun yıllar formasını giydiği Arsenal'den ayrılmasının ardından 2019 yılında bonservissiz olarak Juventus'un yolunu tutan Galli yıldız, geçtiğimiz sezonun 2. yarısını Rangers'ta kiralık olarak geçirmişti.

Juventus ile toplamda 70 maça çıkan Ramsey, bu süreçte 6 gol ve 6 asistlik skor katkısı sağlamıştı.

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