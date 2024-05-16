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Spor

Juventus'ta Allegri'yi yıkan haber!

İtalya Futbol Federasyonu, Juventus Teknik Direktörü Massimiliano Allegri'ye, Atalanta maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle 2 maç men cezası verdi.

16 Mayıs 2024 Perşembe 21:22 - Güncelleme:
Juventus'ta Allegri'yi yıkan haber!
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Atalanta ile Juventus, İtalya Kupası'nın finalinde karşı karşıya geldi. Heyecan dolu mücadeleyi 1-0 kazanan Juventus, İtalya Kupası'nda şampiyon oldu.

Juventus Teknik Direktörü Massimiliano Allegri, 90+5'inci dakikada kırmızı kart görerek oyun dışı kalan Allegri'nin cezası da belli oldu.

2 MAÇ MEN VE PARA CEZASI

İtalya Futbol Federasyonu, tecrübeli çalıştırıcıya 2 maç men ve 5 bin euro para cezası verildiğini açıkladı.

Bu doğrultuda Allegri, takımının Bologna ve Monza ile oynayacağı maçlarda takımının başında olamayacak.

  • Massimiliano Allegri
  • Juventus
  • Atalanta maçı

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