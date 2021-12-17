İSTANBUL 7°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Aralık 2021 Cuma / 13 CemaziyelEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    15,6759
  • EURO
    17,7863
  • ALTIN
    906.108
  • BIST100
    2278.55
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Juventus'ta Alvaro Morata'ya yol gözüktü
Spor

Juventus'ta Alvaro Morata'ya yol gözüktü

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta Atletico Madrid'den kiralık olarak transfer edilen Alvaro Morata'nın kadroda düşünülmediği ve satın alma opsiyonunun kullanılmayacağı iddia edildi.

17 Aralık 2021 Cuma 00:48 - Güncelleme: 17 Aralık 2021 Cuma 00:48
ABONE OL

Juventus, Atletico Madrid'den kiraladığı Alvaro Morata'nın satın alma opsiyonunu kullanmayı düşünmediği iddia edildi.

Mundo Deportivo'nun haberine göre, Juventus, 35 milyon euroluk satın alma opsiyonu bulunan oyuncuyu kadroda düşünmediği ve yeni forvet arayışlarına başladığı belirtildi.

Haberde Torino ekibinin, Manchester United'dan Edinson Cavani ve Anthony Martial ile PSG forveti Mauro Icardi için girişimlere başladığı aktarıldı.

Alvaro Morata, bu sezon Juventus formasıyla çıktığı 21 maçta, 6 gol ve 1 asist yapma başarısı gösterdi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.