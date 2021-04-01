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Spor

Juventus'ta Bonucci'nin koronavirüs testi pozitif çıktı

İtalya Serie A takımlarından Juventus, defans oyuncusu Leonardo Bonucci'nin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını bildirdi.

AA01 Nisan 2021 Perşembe 18:02 - Güncelleme: 01 Nisan 2021 Perşembe 18:02
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Siyah-beyazlı ekipten yapılan açıklamada, Bonucci'ye İtalya Milli Takım kampından dönüşünde yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıktığı ve oyuncunun kendisini evinde izolasyona aldığı belirtildi.

Juventus, sabah saatlerinde de milli futbolcu Merih Demiral'ın milli takım kampında Kovid-19 testinin pozitif çıkması sebebiyle Torino'ya dönüşte J Hotel'de tecrit altına alındığını duyurmuştu.

Diğer yandan, Napoli kulübü de Bonucci ile milli takımda birlikte yer alan oyuncuları Lorenzo Insigne, Alex Meret ve Giovanni Di Lorenzo'nun test sonuçlarının negatif çıktığını açıkladı.

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