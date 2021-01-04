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Spor

Juventus'ta Cristiano Ronaldo rekor kırarak Pele'yi geride bıraktı

İtalya Serie A'nın 15. haftasında Juventus, sahasında Udinese'yi 4-1 yenerek üç puanı aldı. Cristiano Ronaldo, 2 gol 1 asistle maçın yıldızı oldu.

04 Ocak 2021 Pazartesi 00:55 - Güncelleme: 04 Ocak 2021 Pazartesi 00:55
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Serie A'nın 15. hafta maçında Juventus, sahasında Udinese'yi ağırladı.

Allianz Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Juventus 4-1 kazanarak üç puanı alan taraf oldu.

Karşılaşmada gol perdesini açan isim 31. dakikada Ramsey'in asistinde Ronaldo olurken ilk yarı da 1-0'lık Juventus üstünlüğü ile bitti.

İkinci yarıya aynı etkinlikle başlayan Juventus, bu kez Ronaldo'nun asisti ve Chiesa'nın golüyle farkı ikiye çıkardı. 70. dakikaya gelindiğinde Ronaldo bu kez kendisini ikinci, takımının üçüncü golünü kaydetti. Dakikalar 90'ı gösterdiğinde Zeegelar farkı ikiye indirse de 90+3'te Dybala'nın attığı golle Juventus sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Cristiano Ronaldo, Udinese maçındaki 2 gol ve 1 asistiyle maçın adamı olurken kariyerinde toplam 758. golüne ulaştı ve Brezilyalı efsane Pele'yi geride bıraktı.

Bu sonucun ardından Juventus 27 puana yükselerek geride kaldığı şampiyonluk yarışında zirve ile arasındaki puan farkını korudu. Udinese se 15 puanda kalarak orta sıralardaki yerin korudu.

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