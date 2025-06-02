Juventus'ta Damien Comolli dönemi

Bir dönem Fenerbahçe'de sportif direktörlük görevi de yürüten Damien Comolli, Juventus'ta genel müdürlük görevine getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Comolli'nin 4 Haziran'dan itibaren kulüpte genel müdür olarak göreve başlayacağını duyurdu.

Juventus'un açıklamasında, Comolli'nin doğrudan CEO Maurizio Scanavino'ya bağlı olarak çalışacağı belirtildi.

Comolli, yaptığı açıklamada, "Tarihi, kimliği ve geleceği eşsiz bir kulübe katılmaktan mutluluk ve onur duyuyorum. Juventus'un kazanması için ilk günden itibaren tüm deneyimimi kulübün hizmetine sunacağım." dedi.