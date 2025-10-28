İSTANBUL 19°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Ekim 2025 Salı / 7 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,9678
  • EURO
    48,9358
  • ALTIN
    5274.66
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Juventus'ta en güçlü aday Luciano Spalletti
Spor

Juventus'ta en güçlü aday Luciano Spalletti

İtalyan ekibi Juventus'ta Igor Tudor ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevi için öne çıkan isim Luciano Spalletti oldu.

HABER MERKEZİ28 Ekim 2025 Salı 11:30 - Güncelleme:
Juventus'ta en güçlü aday Luciano Spalletti
ABONE OL

Juventus'ta yeni teknik direktör arayışı hızla sürerken, koltuğun en güçlü adayı Luciano Spalletti oldu.

Udinese karşısında takımın başında Juventus Next Gen hocası Massimo Brambilla yer alacak. Ancak Perşembe gününden itibaren görevi devralması beklenen isim Spalletti.

Deneyimli teknik adam, sabah saatlerinde Juventus'un yeni CEO'su Damien Comolli ile bir araya gelecek. Görüşmede pürüz çıkmazsa, anlaşmanın kısa sürede resmiyet kazanması bekleniyor.

TÜRKİYE VE SUUDİ ARABİSTAN'I REDDETTİ

Spalletti, Fenerbahçe ve Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri reddederken, Juventus projesine sıcak bakıyor. İtalyan basınına göre anlaşma; sezon sonuna kadar sözleşme + ilk 4'e girilmesi halinde otomatik uzatma formülünü içeriyor.

Juventus'un diğer adayları Raffaele Palladino ve Roberto Mancini olsa da, kulüp patronu John Elkann'ın onayıyla Spalletti açık ara önde.

Tudor'un Lazio yenilgisi sonrası gönderilmesiyle Torino devinde yeni bir dönem başlamak üzere.

  • Luciano Spalletti
  • teknik direktör
  • juventus

ÖNERİLEN VİDEO

Küçükçekmece'de faciadan dönüldü: İSKİ'ye ait su tankeri iş yerine daldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.