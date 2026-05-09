Spor

Juventus'ta hedef Tijjani Reijnders

La Gazzetta Dello Sport'un haberine göre İtalya Serie A ekiplerinden Juventus, yaz transfer döneminde Tijjani Reijnders için Manchester City ile iletişime geçebilir.

HABER MERKEZİ9 Mayıs 2026 Cumartesi 01:18 - Güncelleme:
Bu sezon hem Serie A'da hem de Şampiyonlar Ligi'nde beklenen seviyenin altında kalan Juventus, gelecek sezon için kadro planlamalarına şimdiden başladı.

Juventus ile ilgili olarak, La Gazzetta dello Sport'un haberine göre siyah-beyazlı ekip, yaz transfer döneminde Tijjani Reijnders için Manchester City ile temasa geçebilir.

Haziran 2025'te AC Milan'dan İngiliz kulübüne transfer olan 27 yaşındaki Hollandalı oyuncu, bu sezon şu ana kadar mavi-beyazlı forma ile 45 karşılaşmada görev alırken 7 gol ve 7 asistlik bir performans ortaya koydu.

