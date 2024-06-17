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Spor

Juventus'ta iç transfer harekatı!

Serie A devi Juventus, yıldız oyuncusu Federico Chiesa ile yeni sözleşme görüşmeleri için harekete geçiyor.

17 Haziran 2024 Pazartesi 22:56 - Güncelleme:
Juventus'ta iç transfer harekatı!
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Juventus, 26 yaşındaki İtalyan yıldızı Federico Chiesa için harekete geçiyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; İtalyan devi Juventus, takımıyla sözleşmesi 2025 yılında bitecek Chiesa için yeni sözleşme görüşmelerinde bulunacak.

Juventus'un Chiesa'nın menajeri Ramazani ile bu görüşmeyi EURO 2024'ten hemen sonra yapacakları belirtildi.

HENÜZ ANLAŞMA YOK

Haberde, iki tarafın şu an için bir anlaşma sağlamadığı, İtalyan kulübün teklifleri hala değerlendirmeye alabileceği belirtilirken, Chiesa'nın da gelecekle ilgili kararını Avrupa Şampiyonası'ndan sonra vereceği ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Juventus ile 38 maça çıkan Chiesa, 10 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

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