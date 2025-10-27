İSTANBUL 27°C / 13°C
Spor

Juventus'ta Igor Tudor dönemi sona erdi

İtalyan ekibi Juventus, Hırvat teknik direktör Igor Tudor döneminin sona erdiğini açıkladı.

HABER MERKEZİ27 Ekim 2025 Pazartesi 15:00 - Güncelleme:
Juventus'ta Igor Tudor dönemi sona erdi
İtalya Serie A ekibi Juventus, Hırvat teknik adam Igor Tudor ile yollarını ayırma kararı aldı. Bu karar sabah saatlerinde 47 yaşındaki teknik adama iletildi.

Kulübün başına geçici olarak Juventus Next Gen'in teknik direktörü Massimo Brambilla getirilecek.

İtalyan ekibi, resmi açıklamayı kısa bir süre içerisinde yapacak.

Öte yandan İtalyan basını, Juventus'un yeni teknik direktör adayları arasında Luciano Spaletti, Roberto Mancini, Laurent Blanc ve Raffaele Palladino'nun olduğunu duyurdu.

Juventus bu sezon Serie A'da 3, galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

Şampiyonlar Ligi'nde ise 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

