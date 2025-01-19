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  • Juventus'ta Kenan Yıldız belirsizliği! Club Brugge maçını kaçırabilir
Spor

Juventus'ta Kenan Yıldız belirsizliği! Club Brugge maçını kaçırabilir

Juventus'un Milan ile oynadığı maçta sakatlanan milli futbolcu Kenan Yıldız'ın, Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge ile oynanacak maçta forma giymesi beklenmiyor.

Haber Merkezi19 Ocak 2025 Pazar 17:31 - Güncelleme:
Juventus'ta Kenan Yıldız belirsizliği! Club Brugge maçını kaçırabilir
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Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, sakatlığı nedeniyle Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Club Brugge maçını kaçırabilir.

Sky'da yer alan habere göre, Milan ile oynanan maçta sakatlanan ve ikinci yarının başında oyundan çıkan milli futbolcunun, son durumunun pazartesi günü gerçekleştirilecek kontrollerin ardından belli olacağı belirtildi.

Kenan'ın sakatlık durumuyla ilgili ciddi bir şüphe olduğu 19 yaşındaki futbolcunun, riske girmemek adına Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Club Brugge maçında kadroya alınmasının beklenmediği aktarıldı.

Juventus'ta bu sezon 29 maçta süre bulan Kenan Yıldız, 6 gol attı ve 5 asist yaptı.

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