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Spor

Juventus'ta Kenan Yıldız endişesi

İtalyan ekibi Juventus, 18 yaşındaki genç yeteneği Kenan Yıldız'ı ara transfer döneminde kaybetmek istemiyor.

5 Ocak 2024 Cuma 16:49 - Güncelleme:
Juventus'ta Kenan Yıldız endişesi
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Juventus, 18 yaşındaki genç futbolcusu Kenan Yıldız'ı ara transfer döneminde kaybetmek istemiyor.

Sky'da yer alan habere göre, Juventus'un daha önce takımdan ayrılabileceği haberleri çıkan genç oyuncuyu ara transfer döneminde bırakmama kararı aldığı belirtildi.

Juventus'un planları arasında Kenan Yıldız'a da yer verdiği ve genç oyuncuyu takımda tutma kararını Kenan Yıldız'a da bildirdiği aktarıldı.

18 yaşındaki genç oyuncunun adı daha önce Liverpool ve Arsenal gibi ekiplerle anılmıştı.

Juventus'ta bu sezon 9 maçta süre bulan Kenan Yıldız, 2 kez gol sevinci yaşadı.

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