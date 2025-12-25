Juventus forması giyen Kenan Yıldız, yeni sözleşme için İtalyan ekibine iki şart sundu.

EN ÇOK KAZANAN OLMAK İSTİYOR

İtalyan basınında yer alan habere göre, milli futbolcu, yeni sözleşmeyle birlikte Juventus'ta en fazla kazanan futbolcu olmak istiyor.

BEKLENTİSİ 6 MİLYON EURO

Kenan, Juventus'tan Jonathan David'in kazandığı 6 milyon euro'yu istedi. Juventus ise şu anda yılda 1.7 milyon euro kazanan milli futbolcuya 4-5 milyon euro arasında maaş teklifi ve bonus teklif etti.

Kenan Yıldız ayrıca Juventus'tan projenin geleceği konusunda garanti talep etti.

KUPA KAZANMAK İSTİYOR

20 yaşındaki futbolcu, hem İtalya'da hem de Avrupa'da kupalar kazanabilecek bir takımda önemli bir oyuncu olarak forma giymek istiyor.

JUVENTUS İLE SÖZLEŞMESİ

Kenan Yıldız'ın, Juventus ile mevcut sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor. Juventus, milli futbolcunun sözleşmesini en az bir yıl daha uzatmak istiyor.

PERFORMANSI

Juventus forması altında bu sezon 22 maçta süre bulan Kenan Yıldız, 6 gol attı ve 6 asist yaptı.