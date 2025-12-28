İSTANBUL 7°C / 1°C
Spor

Juventus'ta Kenan Yıldız kararı: “Satılamaz” ilan edildi

Juventus, milli futbolcu Kenan Yıldız ile sözleşme uzatma konusunda anlaşmaya vardı ve genç yıldızın yıllık maaşını yaklaşık 6 milyon Euro seviyesine çıkardı. Siyah-beyazlı yönetim, Avrupa kulüplerinin ilgisine rağmen 20 yaşındaki oyuncuyu “satılamaz” statüsünde değerlendiriyor.

Juventus'ta Kenan Yıldız kararı: "Satılamaz" ilan edildi
İtalya Serie A ekiplerinden Juventus, milli futbolcu Kenan Yıldız ile ilgili kritik bir kararı resmen aldı.

Juventus, 20 yaşındaki yıldız futbolcunun sözleşmesini uzatma konusunda mutlu sona ulaşırken, Kenan Yıldız'ın maaşı da kesin olarak yükseltildi.

YENİ MAAŞI NETLEŞTİ

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre, Juventus, Kenan Yıldız'ın yıllık ücretini yaklaşık 6 milyon Euro seviyesine çıkardı.

SÖZLEŞME 2030/2031'E KADAR

Haberde, Kenan Yıldız'ın mevcut kontratının 2030 ya da 2031 yılına kadar uzatılmasını planladığı ve taraflar arasında tüm detayların netleştirildiği ifade edildi.

"SATILAMAZ" İLAN EDİLDİ

Son aylarda Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin Kenan Yıldız için nabız yokladığı belirtilirken, Juventus yönetiminin milli futbolcuyu "satılamaz" oyuncu statüsünde değerlendirdiği aktarıldı.

PİYASA DEĞERİ 75 MİLYON EURO

Kenan Yıldız'ın güncel piyasa değeri 75 milyon Euro olarak gösteriliyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Genç yıldız, bu sezon Juventus formasıyla tüm kulvarlarda 22 maçta 1.796 dakika süre aldı. Kenan Yıldız bu süreçte 6 gol ve 6 asistlik katkı sağladı.

