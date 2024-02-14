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Spor

Juventus'ta Kenan Yıldız krizi! Yer yerinden oynadı

Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız için çarpıcı bir gelişme yaşanıyor. Son maçta teknik direktör Massimilano Allegri tarafından yedek bırakılan genç oyuncunun verdiği tepki gündem oldu. İşte Kenan Yıldız haberinin detayları…

14 Şubat 2024 Çarşamba 16:37 - Güncelleme:
Juventus'ta Kenan Yıldız krizi! Yer yerinden oynadı
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Serie A'da Inter ile birlikte zirve mücadelesi veren Juventus'ta senenin en dikkat çeken çıkışı şüphesiz milli futbolcu Kenan Yıldız'dan geldi. 18 yaşındaki genç forma bulduğu maçlarda gösterdiği performansla adından sıkça söz ettirdi. Torino ekibinin son karşılaşmalarında yedek soyunan Kenan Yıldız, Allegri'nin kararlarına tepkisiz kalamadı.

KENAN YILDIZ'DAN DİKKAT ÇEKEN BEĞENİ

Juventus, Serie A'nın 24. haftasında seyircisi önünde Udinese'yi konuk etmişti. Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Kenan Yıldız, oyuna 61. dakikada Timothy Weah'ın yerine dahil oldu. Karşılaşmadan 1-0 mağlup ayrılan Juventus'ta teknik direktör Massimilano Allegri sezonun formda oyuncusu Kenan Yıldız'ı ilk 11'de tercih etmemesi sebebiyle İtalyan medyası tarafından eleştirildi. Milli futbolcunun maç sonrası beğendiği video, İtalyan teknik adam ile arasında sorun olduğu şeklinde yorumlandı.

ALLEGRI NE YAPMAYA ÇALIŞIYOR?

İtalyan gazeteci Paolo Bargiggia, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda Allegri'ye Kenan Yıldız üzerinden eleştiride bulundu. Bargiggia, milli oyuncuyu oyuna sokmasının ardından Chiesa'nın arkasında oynatan deneyimli çalıştırıcı için, "Allegri Kenan Yıldız'ı Chiesa'nın arkasında oynatarak ne yapmaya çalışıyor?" yorumunu yaptı. Kenan Yıldız'ın bu videoyu beğenmesi taraftarların ve basının dikkatinden kaçmadı.

2027'YE KADAR SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR

Torino ekibiyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan 18 yaşındaki futbolcu bu sezon forma giydiği 23 maçta 5 gol ve 1 asist ile skora katkıda bulundu.

Star Gazetesi

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