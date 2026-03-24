Juventus'ta milli oyuncu Kenan Yıldız, İtalya'da adından söz ettirmeyi sürdürüyor. Siyah-beyazlı ekipte 10 numaralı formayı sırtlayan genç oyuncu, performansıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

HAFTANIN 11'İNDE

Juventus forması giyen milli futbolcumuz Kenan Yıldız, Sassuolo karşılaşmasında gösterdiği performansın ardından Serie A'da haftanın ilk 11'ine seçildi.

TARİHE GEÇTİ

Kenan Yıldız, ligde 10 gole ulaştı ve önemli bir başarı elde etti. 20 yaşındaki genç oyuncu, bir Serie A sezonunda 21 yaşını doldurmadan çift haneli gol sayısına ulaşan ilk yabancı futbolcu oldu.

PERFORMANSI

20 yaşındaki milli futbolcu, Juventus formasıyla çıktığı 40 maçta 11 gol ve 10 asistlik katkı sağladı.