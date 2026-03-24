  • Juventus'ta Kenan Yıldız rüzgarı: Haftanın 11'ine seçildi!
Juventus'ta Kenan Yıldız rüzgarı: Haftanın 11'ine seçildi!

Juventus forması giyen Kenan Yıldız, Sassuolo maçındaki performansıyla Serie A'da haftanın 11'ine seçildi. Milli oyuncu, bu sezonki etkili performansını bir kez daha taçlandırdı.

HABER MERKEZİ24 Mart 2026 Salı 20:14
Juventus'ta milli oyuncu Kenan Yıldız, İtalya'da adından söz ettirmeyi sürdürüyor. Siyah-beyazlı ekipte 10 numaralı formayı sırtlayan genç oyuncu, performansıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

HAFTANIN 11'İNDE

Juventus forması giyen milli futbolcumuz Kenan Yıldız, Sassuolo karşılaşmasında gösterdiği performansın ardından Serie A'da haftanın ilk 11'ine seçildi.

TARİHE GEÇTİ

Kenan Yıldız, ligde 10 gole ulaştı ve önemli bir başarı elde etti. 20 yaşındaki genç oyuncu, bir Serie A sezonunda 21 yaşını doldurmadan çift haneli gol sayısına ulaşan ilk yabancı futbolcu oldu.

PERFORMANSI

20 yaşındaki milli futbolcu, Juventus formasıyla çıktığı 40 maçta 11 gol ve 10 asistlik katkı sağladı.

