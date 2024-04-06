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Spor

Juventus'ta Koopmeiners harekatı!

İtalyan devi Juventus, gelecek sezon çalışmalarını kapsamında Teun Koopmeiners'i hedef olarak belirledi.

6 Nisan 2024 Cumartesi 19:30 - Güncelleme:
Juventus'ta Koopmeiners harekatı!
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Bu sezon Serie A'da şampiyonluk yarışından uzak kalan Juventus gelecek sezon çalışmalarını kapsamında Teun Koopmeiners'i hedef olarak belirledi.

Transfere kaynak yaratmak isteyen Juventus planını belirledi.

3 İSİM YOLCU

Calciomercato'nun haberine göre Juventus, 60 milyon euroyu gözünden çıkardığı Teun Koopmeiners için üç oyuncusunu takımdan göndermek için harekete geçti.

Premier Lig'den ve Napoli'nin talip oldu Matias Soule için 40 milyon euro bekleyen Juventus ayrıca Tottenham'ın istediği Samuel Iling-Junior ve Moise Kean'i de gözden çıkardı.

Ancak Atalanta ile müzakereler önemli bir mali engel teşkil ediyor ve hesapları dengelemek için stratejik oyuncuların ayrılmasını gerektiriyor.

36 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Atalanta formasıyla 36 resmi maça çıkan Teun Koopmeiners bu karşılaşmalarda 13 gol, 4 asistlik skor katkısı sağladı.

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